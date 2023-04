Mann versprüht Reizgas in Supermarkt: 19 Leichtverletzte

Ein Unbekannter hat in einem Supermarkt in München einem anderen Mann Reizgas ins Gesicht gesprüht und dabei diesen sowie 18 weitere Menschen leicht verletzt. Alle 19 erlitten Atemwegsbeschwerden.

Obersendling - Nach Polizeiangaben vom Sonntag war dem Reizgaseinsatz am Freitag ein Streit zwischen den beiden Männern vorausgegangen. Beide gerieten in einem Supermarkt in Obersendling gegen 18 Uhr in ein Wortgefecht.

Reizgasattacke nach Streit

Infolgedessen sprühte der Unbekannte dem 52-Jährigen ins Gesicht und versuchte zu flüchten. Als der 52-Jährige den mutmaßlichen Täter aufhalten wollte und festhielt, sprühte dieser ihm erneut direkt ins Gesicht, riss sich los und konnte fliehen. Auch 18 weitere, unbeteiligte Personen, die in dem Supermarkt anwesend waren, erlitten Atemwegsbeschwerden.

Die Münchner Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung. Laut Polizei ist nicht klar, ob der Unbekannte das Reizgas legal besitzt.

Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige noch nicht gefunden werden.