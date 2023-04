Unbekannter hantiert mit Reizmittel in Disco

In einer Disco in Patersdorf (Landkreis Regen) hat ein Unbekannter mit Reizmittel hantiert und drei Personen verletzt. Eine Person warf in der Nacht auf Sonntag ein sogenanntes Pfefferspray auf der Tanzfläche herum, bei einem Aufprall auf den Boden trat aus der Spraydose Reizgas aus, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Die Disco musste geräumt werden, drei Gäste hatten Kreislaufprobleme sowie gereizte Atemwege und Augen. Sie wurden vor Ort medizinisch behandelt, mussten aber nicht ins Krankenhaus. Die Passauer Neue Presse hatte bereits berichtet.

16. April 2023 - 13:51 Uhr | dpa

Ein Fahrzeug der bayerischen Polizei fährt mit Blaulicht durch die Innenstadt. © Peter Kneffel/dpa/Symbolbild

Patersdorf Nach dem Lüften der Räume konnte der Betrieb fortgesetzt werden. Der Werfer des Sprays ist noch unbekannt und wird polizeilich gesucht. Bei der Spraydose handelte es sich offiziell um ein Tierabwehrspray, umgangssprachlich auch Pfefferspray genannt, das frei zugänglich ist.