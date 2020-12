Mann springt am Stachus plötzlich aufs Gleis - Grund noch unklar

Am Sonntag ist ein Mann an der S-Bahnhaltestelle am Stachus unvermittelt aufs Gleis gesprungen. Glücklicherweise blieb er unverletzt.

28. Dezember 2020 - 09:15 Uhr | AZ

Bundespolizisten an der S-Bahnhaltestelle am Stachus. (Symbolbild) © Bundespolizei