Mann mit Klappmesser in Münchner U-Bahn löst Polizeieinsatz aus

Der 42-Jährige hantiert in einer U3 in Richtung Moosach mit einem Messer und schreit herum. An der Station Bonner Platz beendet die Polizei das Ganze.

18. Oktober 2022 - 14:19 Uhr | AZ/dpa

Ein Fahrgast informierte die Polizei, die U-Bahn wurde angehalten. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa