Mann in Oberföhring niedergestochen: Not-OP im Krankenhaus

Ein Mann ist Montagnacht in Oberförhing von einer bislang unbekannten Person niedergestochen wurden. Er wurde im Krankenhaus notoperiert. Von den Tätern fehlt jede Spur.

Oberföhring - In Oberföhring ist ein Streit dermaßen eskaliert, dass ein 33-jähriger Kosovare im Krankenhaus notoperiert werden musste.

Wie die Polizei berichtet, geriet der Mann, wohnhaft in München, Montagnacht auf einer Straße mit mehreren Personen in Streit. Worum es dabei ging, ist aktuell noch unklar. Der Streit mündete in eine Schlägerei, bei der der Mann laut Polizei am Oberkörper mehrere Verletzungen mit "spitzer Gewalt" erlitt. Ob es sich dabei um ein Messer handelte, ist derzeit noch nicht sicher.

Nach Attacke von Unbekannten: Not-OP im Krankenhaus

Nach dem Angriff flüchteten die Täter. Ein Anwohner, der die Auseinandersetzung mitbekommen hatte, alarmierte die Polizei. Der 33-Jährige kam ins Krankenhaus, wo er notoperiert wurde – laut Polizei befindet er sich aktuell nicht mehr in Lebensgefahr.

Das K11 der Münchner Polizei hat die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen.

Versuchtes Tötungsdelikt: Zeugenaufruf der Münchner Polizei

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Fürkhofstraße und Spilhofstraße (Oberföhring) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.