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Mann bei Kellerbrand in Ramersdorf schwer verletzt

Bei einem Kellerbrand am Mittwochabend zieht sich ein Mann schwere Verletzungen zu.
Andre Wagner
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Bei einem Kellerbrand in Ramersdorf zieht sich ein 35-Jähriger Verbrennungen zu. (Symbolbild)
Bei einem Kellerbrand in Ramersdorf zieht sich ein 35-Jähriger Verbrennungen zu. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Am Mittwochabend hat sich in Ramersdorf ein Kellerbrand ereignet, bei dem eine Person schwer und eine weitere leicht verletzt wurde, so die Feuerwehr.

Der Brand brach gegen 19.14 Uhr aus. Beim Eintreffen der Feuerwehr drang bereits Rauch aus dem Mehrfamilienhaus in der Rosenheimer Straße. Ein Anwohner war mithilfe eines Wasserschlauchs dabei, die Flammen vom Durchgang zum Innenhof aus zu bekämpfen. Ein 35-jähriger Mann befand sich zu dem Zeitpunkt noch im Keller des Gebäudes und rief um Hilfe.

Keller in Brand: 35-Jähriger erleidet Verbrennungen

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr leiteten eine sofortige Menschenrettung ein und brachten zudem den Feuer bekämpfenden Anwohner in Sicherheit. Anschließend wurden die Flammen im Keller gelöscht, das Gebäude entraucht und alle Wohnungen kontrolliert.

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Der 35-Jährige, der aus dem Keller gerettet wurde, kam mit Verbrennungen und einer Rauchvergiftung in den Schockraum eines Münchner Krankenhauses. Zudem wurde eine 38-jährige Bewohnerin, die ebenfalls eine Rauchvergiftung erlitten hatte, in die Klinik gebracht.

Die Höhe des Sachschadens ist aktuell noch nicht bekannt, die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

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