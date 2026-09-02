Mehrere Notrufe: Kellerbrand in München fordert zwei Verletzte
Am Dienstag (1. September) erreichten gegen 15 Uhr mehrere Notrufe die Leitstelle: Mitarbeiter eines Getränkemarktes in der Friedenspromenade meldeten starken Rauch, der sich aus dem Keller ausbreite.
Einsatzleiter der Münchner Feuerwehr entscheidet sich für "Zangenangriff"
Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte sei bereits dichter schwarzer Rauch aus einem Kellerfenster gedrungen, teilte die Feuerwehr weiter mit.
Da das Untergeschoss den Angaben zufolge über zwei Treppen erreichbar ist, entschied sich der Einsatzleiter zu einem sogenannten "Zangenangriff". Dabei bewegten sich zeitgleich zwei Trupps unter Atemschutz über beide Abgänge.
Bei zwei Personen diagnostizieren die Helfer eine Rauchgasvergiftung
Parallel kontrollierten zwei weitere Trupps das restliche Gebäude. "Durch die Zangentaktik konnte der Brandherd innerhalb kurzer Zeit ausfindig gemacht und gelöscht werden", so die Feuerwehr.
Aufgrund der starken Rauchentwicklung zu Beginn des Feuers wurden zwei Menschen verletzt und wegen einer leichten Rauchgasvergiftung ambulant vom Rettungsdienst versorgt.
Polizei ermittelt zur Brandursache
Nach einer abschließenden Kontrolle aller angrenzenden Bereiche übergab die Feuerwehr die Einsatzstelle an die Polizei, die zur Brandursache ermittelt.
Zur Schadenshöhe liegen der Branddirektion keine Informationen vor.
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