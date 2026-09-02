Mehrere Notrufe: Kellerbrand in München fordert zwei Verletzte

Bei einem Brand in einem Keller in Trudering werden zwei Menschen verletzt. Die Münchner Feuerwehr verhindert, dass die Flammen Wohn- und Geschäftsflächen erreichen.

Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte trat bereits dichter schwarzer Rauch aus einem Kellerfenster.

Am Dienstag (1. September) erreichten gegen 15 Uhr mehrere Notrufe die Leitstelle: Mitarbeiter eines Getränkemarktes in der Friedenspromenade meldeten starken Rauch, der sich aus dem Keller ausbreite.

Einsatzleiter der Münchner Feuerwehr entscheidet sich für "Zangenangriff"

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte sei bereits dichter schwarzer Rauch aus einem Kellerfenster gedrungen, teilte die Feuerwehr weiter mit.

Da das Untergeschoss den Angaben zufolge über zwei Treppen erreichbar ist, entschied sich der Einsatzleiter zu einem sogenannten "Zangenangriff". Dabei bewegten sich zeitgleich zwei Trupps unter Atemschutz über beide Abgänge.

Bei zwei Personen diagnostizieren die Helfer eine Rauchgasvergiftung

Parallel kontrollierten zwei weitere Trupps das restliche Gebäude. "Durch die Zangentaktik konnte der Brandherd innerhalb kurzer Zeit ausfindig gemacht und gelöscht werden", so die Feuerwehr.

Da das Untergeschoss den Angaben zufolge über zwei Treppen erreichbar ist, entschied sich der Einsatzleiter zu einem sogenannten "Zangenangriff". © Berufsfeuerwehr München

Aufgrund der starken Rauchentwicklung zu Beginn des Feuers wurden zwei Menschen verletzt und wegen einer leichten Rauchgasvergiftung ambulant vom Rettungsdienst versorgt.

Polizei ermittelt zur Brandursache

Nach einer abschließenden Kontrolle aller angrenzenden Bereiche übergab die Feuerwehr die Einsatzstelle an die Polizei, die zur Brandursache ermittelt.

Zur Höhe des Schadens macht die Feuerwehr keine Angaben. © Berufsfeuerwehr München

Zur Schadenshöhe liegen der Branddirektion keine Informationen vor.