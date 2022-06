Ludwigsvorstadt: Obdachloser versetzt Polizisten Kopfstoß und verletzt ihn schwer

Weil in einem Hotel in der Bayerstraße ein obdachloser Mann randalierte, sind mehrere Streifen ausgerückt. Der 30-Jährige war äußerst aggressiv und verletzte einen Polizisten mit einem Kopfstoß im Gesicht.

Ludwigsvorstadt - Am Dienstagabend hat ein Obdachloser in einem Hotel in der Bayerstraße mit einem gezielten Kopfstoß einen Polizisten schwer verletzt.

Aggressiver Obdachloser randaliert in Münchner Hotel

Nach Angaben der Polizei hatten Angestellte des Hotels gegen 21 Uhr den Notruf gewählt und einen randalierenden Mann gemeldet, es sei bereits zu einer Sachbeschädigung gekommen.

Mehrere Streifen der Polizeiinspektion 14 (Westend) machten sich auf den Weg. Vor Ort trafen die Beamten auf den Mann, der ihnen gegenüber "äußerst aggressiv auftrat".

Obdachloser verletzt Polizist mit Kopfstoß

Noch vor Ort leitete die Polizei das Ermittlungsverfahren ein: Dabei leistete der 30-Jährige massiven Widerstand, versetzte einem Beamten einen gezielten Kopfstoß, traf ihn im Gesicht und verletzte ihn schwer. Der Polizist war nicht mehr dienstfähig und kam ins Krankenhaus.

Erst mit Hilfe weiterer Streifen konnte der 30-Jährige - er beleidigte die Polizisten und bedrohte sie verbal - schließlich überwältigt und festgenommen werden. Der Mann hatte sich bei dem Kopfstoß ebenfalls verletzt und wurde von Rettungskräften medizinisch versorgt.

Anzeigen gegen Obdachlosen: 30-Jähriger vor dem Ermittlungsrichter

Gegen ihn wird nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Beleidigung ermittelt. Noch am heutigen Mittwoch soll der Mann vor dem Ermittlungsrichter stehen, um die Haftfrage zu klären.