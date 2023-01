Ludwigsvorstadt: Mann dealt Kokain aus Hotel – Haftbefehl!

Im Hotelzimmer des 36-Jährigen fand die Polizei unter anderem Kokain, Tausende Euro Bargeld und Verpackungsmaterial.

Ludwigsvorstadt - Die Polizei hat einen 36-Jährigen erwischt, der aus einem Hotel in der Ludwigsvorstadt heraus Betäubungsmittel verkauft hat.

Wie die Beamten am Freitag mitteilten, wurde der Fall dem Kommissariat 83 am Dienstag bekannt. Noch am selben Tag beantragte die Staatsanwaltschaft München I beim Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss für das Hotelzimmer des Verdächtigen.

Ludwigsvorstadt: Polizei findet "nicht geringe Menge Kokain"

Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten sowohl den Beschuldigten als auch eine "nicht geringe Menge Kokain" und Tausende Euro Bargeld. Außerdem entdeckten die Beamten diverses Verpackungsmaterial und Feinwaagen.

Der 36-jährige Albaner, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt. Gegen den Mann wurde wegen Verbrechen nach dem Betäubungsmittelgesetz Haftbefehl erlassen.