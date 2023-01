Nach eineinhalb Monaten: Vermisste Münchner Zwillinge (15) zurück

In der Nacht auf den 25. November haben die beiden 15-jährigen Münchnerinnen die Familienwohnung in der Altstadt verlassen, seither fehlte von ihnen jede Spur. Am Mittwochabend (11.1.) sind sie nach Hause zurückgekehrt.

13. Januar 2023 - 11:58 Uhr | AZ

Die Zwillinge sind wieder da, Eltern und Polizei suchten wochenlang nach ihnen. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild