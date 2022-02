Ludwig Beck: "Thomas Schuhe" am Rathauseck eingezogen

Erstmals in seiner 160-jährigen Geschichte hat Ludwig Beck am Rathauseck nun ein großflächiges Damenschuh-Sortiment. Ab sofort gibt es "Thomas Schuhe" im Kaufhaus.

Altstadt - Zwei Münchner Traditionshäuser, die sich zusammentun: Ludwig Beck am Marienplatz und Thomas Schuhe gehen gemeinsame Wege. Der Schuhladen ist in die vierte Etage des Kaufhauses am Rathauseck gezogen.

Ludwig Beck am Rathauseck: Erstmals Damenschuhe

"Tradition schließt nicht aus, dass man sich auch immer wieder neu erfinden muss – natürlich ohne die eigenen Wurzeln dabei zu vergessen", so die beiden Unternehmen über ihre Zusammenarbeit in einer gemeinsamen Mitteilung von Mittwoch. Beide Unternehmen, so Thomas-Chef Gregor Tretter und Beck-Vorstand Christian Greiner, blicken auf eine lange Geschichte zurück und seien aus der Münchner Innenstadt nicht wegzudenken.

Es waren viele Geschäfte, darunter etliche Traditionsläden, die in den letzten zwei Jahren in der Münchner Innenstadt zusperrten. Auch die Filiale von Thomas Schuhe in der Neuhauser Straße hatte es 2020 erwischt, nach 64 Jahren. Nun gibt's also ein neues Kapitel für das Schuhhaus, das zum Familienunternehmen Tretter gehört.

Ludwig Beck hat nun erstmals großflächig Damenschuhe im Sortiment. © Ludwig Beck

Bei Ludwig Beck gibt es ab sofort auf 300 Quadratmetern "Thomas Schuhe". © Ludwig Beck

Mit dem Zusammenschluss hat Ludwig Beck erstmals in seiner 160-jährigen Geschichte Damenschuhe großflächig im Sortiment, auf mehr 300 Quadratmetern findet sich ab sofort Thomas Schuhe. Ganz in der Nähe von Ludwig Beck sind Filialen des Schuhhauses: In der Neuhauser Straße 39 und in der Theatinerstraße 31.