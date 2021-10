Litfaßsäule gewinnt gegen Audi - Fahrer unverletzt

Das hätte schlimm ausgehen können: Ein Audifahrer ist am Samstagabend in eine Litfaßsäule gerast - die dadurch auf das Auto kippte.

Neuhausen - Niemand wurde verletzt, als ein Audi am Samstagabend in eine Litfaßsäule in der Schwere-Reiter-Straße krachte. Der Fahrer verlor die Kontrolle über seinen Wagen und fuhr frontal in die Säule, die auf das Dach kippte.

Passanten beobachteten den Unfall und eilten sofort zu Hilfe. Auch ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr, das zufällig vorbeikam, stoppte und verständigte einen Rettungswagen.

Der Fahrer des Audi war aber offenbar bedient: Er konnte sein Auto unverletzt verlassen und lehnte jede Hilfe oder Behandlung ab - zumindest für sich selbst.

Die Feuerwehr forderte ein Hilfeleistungslöschfahrzeug an, das die Säule vom Auto rollen konnte. Der Audi wurde mit einem Totalschaden abgeschleppt, zur Unfallursache ermittelt die Polizei.