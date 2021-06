Lerchenau: Verkäufer geht mit Buttermesser auf Kunden los

Brutale Auseinandersetzung in einem Getränkemarkt in Feldmoching: Das stumpfe Messer fügte dem Opfer weniger starke Verletzungen zu als zuvor eine Glasflasche. Die beiden Männer waren in Streit geraten.

11. Juni 2021 - 12:33 Uhr | AZ

Die Polizei nahm den 21-Jährigen fest (Symbolbild). © Paul Zinken/dpa/Aktuell

Feldmoching - Ein 21-Jähriger ist am Donnerstagabend in einem Getränkemarkt von einem gleichaltrigen Mann angegriffen und verletzt worden. Der Verkäufer war mit einer Flasche und einem Buttermesser auf ihn losgegangen. Wie die Polizei berichtet, waren der 21-jährige Kunde und der ebenfalls 21-jährige Verkäufer aus noch ungeklärten Gründen in Streit geraten. Der Verkäufer schlug dem 21-Jährigen daraufhin eine Bierflasche auf den Kopf. Mit Buttermesser in den Nacken gestochen Danach begab er sich in einen Nebenraum und griff dort nach einem herumliegenden Buttermesser. Damit stach er dem 21-jährigen Münchner mehrfach in den Nacken - zum Glück war das Messer stumpf. Nach der Attacke gelang es Kollegen, die beiden Streithähne zu trennen. Die Polizei nahm den 21-jähriger Verkäufer fest, im Laufe des Tages entscheidet ein Haftrichter über einen Haftbefehl. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere hinsichtlich es möglichen Tatmotives, werden durch das Kommissariat 25 geführt.