Lerchenau: Mann beleidigt und belästigt diverse Personen

Eine ganze Bandbreite an Belästigungen leistete sich ein 50-jähriger Mann am Dienstag in der Lerchenau.

16. Februar 2022 - 12:22 Uhr | AZ

Die Polizei konnte den Mann festnehmen. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Lerchenau - Am Dienstagnachmittag hat ein 50-jähriger Obdachloser mehrere Fahrgäste eines Busses sowie Passanten auf diverse Arten belästigt. Der Mann gab zunächst in einem Bus der Linie 173 lautstark zusammenhanglose Äußerungen von sich, wie die Polizei berichtet. Kurz darauf schlug er ohne erkennbaren Anlass nach einem 20-jährigen Fahrgast, verfehlte diesen jedoch. Des Weiteren entblößte er sich vor den anwesenden Fahrgästen und nahm sexuelle Handlungen an sich vor. An der Haltestelle Irisstraße verließ der Mann schließlich den Bus und beleidigte dort zwei Minderjährige rassistisch. Als ein 32-Jähriger ankündigte, die Polizei zu verständigen, entblößte sich der Mann erneut. Wenig später wurde er von den zwischenzeitlich eingetroffenen Polizeibeamten festgenommen und in einem Krankenhaus untergebracht. Die Polizei ermittelt den weiteren Sachverhalt.