Leiche in Neuperlach: Polizei vermutet Verbrechen

Wer ist der junge Mann, den die Polizei tot in Neuperlach fand? Noch ist Vieles unklar.

Spurensicherung sichert möglichen Tatort ab: Am Sonntagmorgen wurde eine Leiche in Neuperlach entdeckt.

Neuperlach - In der Nacht von Samstag, 29. Oktober, auf Sonntag, 30. Oktober, wurde eine männliche Leiche nahe einer Basketballanlage in Neuperlach entdeckt.

Der Tote wurde gegen 0:20 Uhr bei einem Basketballfeld in einer Grünalage am Karl-Marx-Ring gefunden, wie die Polizei am Sonntag meldet.

Ein Passant hatte nach ersten AZ-Informationen die blendend weißen Sneaker des Liegenden in der Dunkelheit bemerkt und sofort die Polizei gerufen.

Wer ist der Tote?

Der Tote ist nach Polizeiangaben zwischen 20 und 30 Jahre alt.

Details zur Identität der Leiche will die Polizei im Laufe des Tages herausgeben. Nach jetzigem Stand geht sie von einem Gewaltverbrechen aus.

Dieser Text wird laufend aktualisiert.