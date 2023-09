Lehel: Zehnjährige angefahren - Pkw-Fahrer begeht Fahrerflucht

Am späten Donnerstagabend fuhr ein Pkw-Fahrer im Lehel ein kleines Mädchen an und macht sich dann aus dem Staub, ohne sich um das Mädchen zu kümmern.

Lehel – Erneut ein Fall von unverantwortlichem Verhalten im Münchner Straßenverkehr. Wie die Polizei berichtet, kam es am Donnerstagabend zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem zehnjährigen Mädchen.

Laut Pressemitteilung war der unbekannte Fahrer gegen 20.40 Uhr mit einer schwarzen Limousine auf der Widenmayerstraße stadteinwärts unterwegs und querte die Kreuzung zur Prinzregentenstraße geradeaus.

Zehnjährige bei Unfall im Lehel verletzt - Pkw-Fahrer ergreift die Flucht

Zur gleichen Zeit betrat eine Zehnjährige an der Ampel die Fußgängerfurt in diesem Bereich, um die Widenmayerstraße in Richtung Isar zu überqueren. Dabei kam es auf der Fahrbahn zu einem Zusammenstoß der Limousine mit dem kleinen Mädchen, das dabei verletzt wurde.

Doch statt auszusteigen, sich über das Wohlbefinden des Kindes zu erkundigen und den Notruf zu alarmieren, setzte der unbekannte Fahrer seine Fahrt in nördlicher Richtung fort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Eine unbeteiligte Zeugin verständigte sofort die Polizei. Wegen der erlittenen Verletzungen musste die Zehnjährige vor Ort erstversorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet nun um Hilfe aus der Bevölkerung.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Pkw und dem Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.