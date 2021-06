Lehel: Versuchter Raubüberfall unter Jugendlichen  Täter flüchtig

Am Thierschplatz wurden drei Jugendliche Opfer eines versuchten Raubüberfalls. Die Täter sind auf der Flucht.

Lehel – Bereits am vergangenen Freitagnachmittag gegen 17.35 Uhr kam es am Thierschplatz zu einem versuchten Raubdelikt unter Teenagern.

Wie die Polizei am Donnerstag berichtet, hielten sich zur Tatzeit mehrere Personengruppen, überwiegend Jugendliche, am Thierschplatz auf. In einer dieser Gruppen befand sich ein 15-Jähriger und zwei 14-Jährige (zwei mit Wohnsitz in München, einer aus dem Landkreis Ebersberg).

Täter attackieren zwei Jugendliche körperlich

Als das Trio den Thierschplatz verlassen wollte, näherten sich zwei bislang unbekannte Täter dem 15-Jährigen und forderten von diesem, unter Androhung von Gewalt, zur Herausgabe eines technischen Gerätes.

Als sich der 15-Jährige dieser Aufforderung verweigerte, wurde er von den Tätern körperlich attackiert. Im Verlauf dessen wurde auch einer der beiden 14-Jährigen angegriffen.

Ohne Beute flüchteten die beiden Täter nach der körperlichen Auseinandersetzung vom Thierschplatz in Richtung U-Bahnhof Lehel. Die attackierten Jugendlichen verständigten die Polizei, die sofortige Fahndungsmaßnahmen im Nahbereich einleitete. Dabei wurden mehrere Jugendliche kontrolliert und befragt, einen konkreten Hinweis auf das flüchtige Täter-Duo gab es jedoch nicht.

Täter flüchtig - Polizei sucht Zeugen

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: Männlich, ca. 17 - 18 Jahre alt, ca. 180 cm groß, lange schwarze, nach hinten gegelte Haare, trug Haarreif; bekleidet mit schwarzem Trainingsanzug und weißem T-Shirt.

Täter 2: Männlich, ca. 14 - 15 Jahre alt, ca. 170 cm groß, asiatische Erscheinung; bekleidet mit grünem Trainingsanzug mit neongrünen Streifen, weißem T-Shirt.

Zeugenaufruf: Wer hat im angegebenen Zeitraum am Thierschplatz Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.