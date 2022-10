Lehel: Mann bedrängt 17-jährige in der Tram

Belästigung in einer Tram in München: Die Fahrerin stoppt das Fahrzeug und ruft die Polizei.

Lehel - Eine 17-Jährige war am Sonntag gegen 5 Uhr in der Tram auf dem Heimweg vom Feiern am Ostbahnhof, mit dabei zwei Freundinnen. Da saßen bereits drei Männer – einer von ihnen sprach die Frau an. Die wiederum reagierte "unmissverständlich", wie die Polizei mitteilt, und wies den Mann ab.

Mann greift 17-jährige in der Tram an

Das hat diesen offenbar derart erzürnt, dass er sie anschrie und ihr so nahe kam, dass er ihren Oberkörper berührte. Die Tramfahrerin beobachtete den Vorfall, stoppte die Tram und rief die Polizei. Da machten sich der Täter und seine beiden Kumpels aus dem Staub. Von den Männern fehlt jede Spur, die Polizei ermittelt weiter.