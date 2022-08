Lehel: Brand in Dachgeschosswohnung – 100.000 Euro Schaden

Es gibt keine Verletzten. Die Brandursache ist noch unklar.

Im Lehel hat es am Wochenende gebrannt.

Lehel - Am Sonntagnachmittag hat es in der Dachgeschosswohnung eines Wohnhauses in der Seitzstraße gebrannt.

Feuerwehr rettet Bewohner

Wie die Feuerwehr berichtet, drang bei Ankunft der Einsatzkräfte starker Rauch aus dem Dach. Ein Atemschutztrupp begab sich in die betroffene Wohnung, außerdem wurde eine Drehleiter in Stellung gebracht.

Die Feuerwehr musste ins Lehel ausrücken. © Berufsfeuerwehr München

Weil die Gefahr bestand, dass sich der Brand auch auf den Dachstuhl ausbreitet, wurden weitere Einheiten nachgefordert. Die Feuerwehr brachte die Bewohnerinnen und Bewohner des Gebäudes ins Freie.

Polizei ermittelt zur Brandursache

Nach einer Stunde konnte der Brand gelöscht werden. "Glücklicherweise hielt die Dachhaut dem Feuer stand, sodass es nur ein Wohnungsbrand und kein Dachstuhlbrand war", schreibt die Feuerwehr in ihrem Bericht. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.