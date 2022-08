Mädchen (7) in München von Statue erschlagen: Rätsel um Unfallhergang

Vier Tage nach der Tragödie um das Mädchen ist der Unglücksort gesperrt.

München - Rotes Flatterband ist zu sehen, rund um den Ort, wo am Freitagabend die siebenjährige Lavinia tödlich verunglückt ist, in einem Hotel in der Isarvorstadt. Das bestätigte die Polizei am Montag. Der Name des Hotels ist weiterhin unbekannt.

Die Anteilnahme und Trauer in Sozialen Medien, auch auf den Kommentarseiten der AZ, ist riesig. Und die meisten fragen sich: Wie konnte das passieren? Einige Nutzer schreiben auch: "So etwas darf gar nicht passieren!"

Tragischer Unfall in Münchner Hotel

Denn die siebenjährige Italienerin spielte gerade völlig ahnungslos im Innenhof, ihr Vater in Sichtweite, als eine 200-Kilogramm-Statue auf sie umkippte. Die steinerne Figur verletzte das Mädchen so schlimm, dass sie später im Krankenhaus starb.

War die Statue nicht ausreichend befestigt? Rüttelte eine weitere Person an der Figur und brachte sie unabsichtlich zum Sturz? All das wird derzeit ermittelt.