Leerstand: Freistaat will Immobilien verkaufen

Münchner SPD und Grüne fordern, stattdessen bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.

Moosach - An der Haldenbergerstraße in Moosach stehen fünf Häuser seit Jahren leer, die dem Freistaat gehören. Doch statt sie zu vermieten, plant der Freistaat nach SPD-Angaben, diese Häuser an Investoren zu verkaufen. Das gehe aus der Antwort auf eine Anfrage des SPD-Landtagsabgeordneten Florian von Brunn hervor.

SPD-Anfrage: Wie viele Immobilien lässt Staat in München Leerstehen?

Er wollte wissen, wie viele Immobilien der Freistaat in München leerstehen lässt. Die Antwort umfasst´ eine mehrseitige Tabelle mit mehr als zwei Dutzend Immobilien. Auf manchen plant das Bauministerium Wohnungen für Beamte - viele andere sollen aber verkauft werden.

Rathaus-Koalition fordert bezahlbaren Wohnraum und Seniorenwohngemeinschaften

Die SPD und die Grünen fordern nun, dass er Freistaat die Wohnungen zugänglich macht. Dafür beantragten beide Parteien, dass das Sozialreferat mit dem Freistaat Kontakt aufnimmt. Ziel solle sein, die Häuser für bezahlbaren Wohnraum und auch für soziale Projekte zu nutzen, etwa für Seniorenwohngemeinschaften.