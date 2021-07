Landwirt schläft am Steuer ein und kracht in Tunnelmauer

Der Mann war so müde, dass er im Richard-Strauss-Tunnel sein Auto nicht mehr steuern konnte. Nur durch Glück blieb es beim Sachschaden.

Der Landwirt war im Richard-Strauss-Tunnel am Steuer eingeschlafen. (Symbolbild)

Bogenhausen - Kurz nach 13 Uhr am Sonntag war der Landwirt aus dem Landkreis Altötting im Richard-Strauss-Tunnel in nördlicher Richtung unterwegs. Kurz vor dem Tunnelausgang fielen dem 45-Jährigen dann die Augen zu: Er krachte mit seinem Skoda erst gegen die Leitplanke und stieß dann gegen die Schutzmauer. Diese und sein Auto wurden erheblich in Mitleidenschaft gezogen, der Skoda musste abgeschleppt werden.

Mann (45) schläft am Steuer ein - Unfall

Dabei hatte der 45-Jährige selbst noch Glück, er blieb bei dem Unfall unverletzt. "Der Einschlag war so heftig, dass die Airbags augelöst haben", sagt Polizeisprecher Michael Marienwald. Auch andere Verkehrsteilnehmer hätten bei dem Unfall verletzt werden können.

Der Landwirt gab der Polizei gegenüber zu, sich müde und unausgeruht ans Steuer gesetzt zu haben. Drogen oder Alkohol wurden nicht nachgewiesen. "Der Mann ist einfach eingeschlafen", so die Polizei. Gegen den 45-Jährigen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.