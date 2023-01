Laim: Mann bedroht Lebensgefährtin – Waffe und verbotene Gegenstände gefunden

Die Polizei ist am Donnerstagabend nach Laim ausgerückt: Eine Frau rief den Notruf, weil sie von ihrem Partner bedroht wurde.

Laim - Am Donnerstagabend hat eine 55-Jährige den Notruf alarmiert, weil sie von ihrem Lebensgefährten bedroht wurde. Sie gab an, dass der Mann in der Wohnung auch eine Waffe habe, weshalb mehrere Streifen zum Einsatzort geschickt wurden.

Polizei sperrt Bereich um Wohnung in Laim ab

Als die Polizei ankam, fand sie die Frau vor der Wohnung an. Weil laut Polizei weiter von einer Gefährdung durch den Mann ausgegangen werden musste, wurden weitere Kräfte hinzugezogen. Zudem wurde der Bereich um das Haus an der Agnes-Bernauer-Straße abgesperrt, wodurch es teilweise zu Verkehrsbehinderungen kam.

Der Angreifer rief die Frau schließlich an, die Beamten konnten ihn dazu bewegen, die Wohnung ebenfalls zu verlassen. Gegen 22.15 Uhr, etwa zwei Stunden nach dem Notruf, stellte sich der 55-Jährige der Polizei. Er wurde wegen Fremdgefahr in ein Krankenhaus gebracht.

Mann (55) angezeigt

In der Wohnung konnte die Polizei eine Waffe sowie "weitere Gegenstände, die nach dem Waffengesetz verboten sind", sicherstellen.

Der 55-Jährige wurde wegen der verbotenen Gegenstände und der Bedrohung angezeigt. Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.