Viktualienmarkt: Radlerinnen stoßen zusammen – 36-Jährige im Krankenhaus

Zwei Münchnerinnen sind in der Nacht auf dem Viktualienmarkt mit ihren Fahrrädern ineinander gekracht. Eine Frau kam schwer verletzt in die Klinik.

Radl-Crash am Viktualienmarkt: Der Unfall ereignete sich in der Nacht auf Donnerstag. (Archivbild)

Altstadt - Am Viktualienmarkt sind in der Nacht auf Donnerstag zwei Radfahrerinnen zusammengestoßen.

Um Mitternacht auf dem Viktualienmarkt: Radfahrerinnen kollidieren und stürzen

Wie die Polizei berichtet, wollte eine 59-Jährige aus München gegen Mitternacht auf der Straße Viktualienmarkt nach links auf die Marktfläche einbiegen, als ihr eine andere Fahrradfahrerin entgegenkam.

Die 36-Jährige – ebenfalls mit Wohnsitz in München – war auf dem Viktualienmarkt in Richtung des Rindermarktes unterwegs. An der Ecke eines Marktstandes kollidierten die beiden Radlerinnen miteinander und stürzten.

Nach Zusammenstoß schwer verletzt: 36-Jährige muss ins Krankenhaus

Die 59-Jährige wurde leicht verletzt und musste nicht medizinisch behandelt werden, die 36-Jährige erlitt schwere Verletzungen am Arm und kam ins Krankenhaus. An den Fahrrädern entstand kein Schaden, die Münchner Verkehrspolizei ermittelt.