Kontrolle in Englschalking: S-Bahn-Schwarzfahrer beißt Mann in den Arm

Ein 21-Jähriger sitzt ohne Ticket in einer S8 und wird prompt kontrolliert. Das gefällt dem Mann so wenig, dass er den Kontrolleur schlägt. Als ein anderer Mann schlichten will, beißt der 21-Jährige zu.

Die Bundespolizei ermittelt gegen den 21-Jährigen wegen des Verdachts der Körperverletzung und des Erschleichens von Leistungen. (Symbolbild)

Alles begann damit, dass der Mann bei einer Fahrscheinkontrolle in einer S-Bahn kein gültiges Ticket vorzeigen konnte. Jetzt ermittelt die Bundespolizei gegen den 21-Jährigen wegen des Verdachts der Körperverletzung und des Erschleichens von Leistungen. Er war in der Vergangenheit bereits wegen ähnlicher Delikte aufgefallen.

21-Jähriger hat keinen Fahrschein: Streit am Bahnsteig eskaliert

Wie die Bundespolizei weiter berichtet, verließen die Mitarbeiter des S-Bahnprüfdienstes am Freitagnachmittag (29. Mai) die S8 am Haltepunkt Englschalking gemeinsam mit dem Fahrgast.

Dabei sei es "zunächst zu einer Streitigkeit" gekommen, in deren Verlauf der 21 Jahre alte Deutsche einen der beiden Bahnmitarbeiter – einen 51-jährigen Tunesier – den Angaben zufolge mit Faustschlägen traktierte.

Mann will helfend eingreifen: 21-Jähriger beißt ihn in den Arm

Ein ebenfalls am Bahnsteig stehender 43-jähriger Deutscher beobachtete den Angriff, trennte die beiden Beteiligten und wurde vom 21-Jährigen in den Arm gebissen.

Der 51-Jährige und der 43-Jährige hielten den Angreifer bis zum Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte der Bundes- und Landespolizei fest. "Kräfte des Polizeipräsidiums München nahmen den 21-Jährigen schließlich fest und übergaben ihn der Bundespolizei."

Der 51-Jährige klagte nach dem Angriff über leichte Verletzungen im Gesicht, während der 43-Jährige eine blutende Bisswunde erlitt, die im Anschluss vom Rettungsdienst versorgt wurde. Beide Männer lehnten eine Mitnahme ins Krankenhaus ab. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 21-Jährigen einen Wert von 0,96 Promille.