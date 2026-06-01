Als die ersten Einsatzkräfte am Ort des Geschehens eintreffen, hat sich der Vegetationsbrand bereits auf eine Fläche von rund 120 Quadratmetern ausgedehnt.

Eine Drohne der Firma "Skyflow": Die Münchner Feuerwehr setzt bei ihrer Arbeit verstärkt Drohnen ein.

Mit einem speziellen Drohnenteam hat die Münchner Feuerwehr einen Vegetationsbrand im Bereich der Thomas-Hauser-Straße nahe der Bahnstrecke ausgemacht und damit ein weiteres Ausbreiten des Feuers schneller verhindern können.

Münchner Feuerwehr kann die genaue Brandstelle zunächst nicht ausmachen

Die Einsatzkräfte waren am Samstagabend gegen 21.30 Uhr alarmiert worden. Sie nahmen vor Ort zwar eine deutliche Rauchentwicklung wahr, konnten aber die genaue Brandstelle zunächst nicht lokalisieren. "Der Mitteiler" sei nicht mehr vor Ort gewesen und habe das Personal daher nicht einweisen können, so die Feuerwehr.

Drohne mit Wärmebildkamera liefert die entscheidenden Hinweise

Der Einsatzleiter forderte das Drohnenteam der Feuerwehr München an, das mithilfe der Wärmebildkamera einer Drohne die betroffene Fläche schließlich aus der Luft erkannte und so die Einsatzkräfte gezielt zur Brandstelle leiten konnte.

Am Ort des Geschehens ging die Feuerwehr dann mit einem Löschrohr und mit Feuerpatschen – dabei handelt es sich üblicherweise um einen Stab mit einem breiten, flachen Ende, mit dem Bodenbrände ausgestrichen werden können – gegen die Flammen und Glutnester vor.

Zu diesem Zeitpunkt erstreckte sich der Vegetationsbrand nach Angaben der Feuerwehr bereits auf eine Fläche von rund 120 Quadratmetern. Durch den gezielten Einsatz der Drohne und die damit verbundene schnelle Lokalisierung des Brandherdes verhindert die Feuerwehr Schlimmeres. Personen kamen nicht zu Schaden, die Brandursache ist der Feuerwehr nicht bekannt.