Knapp 30 Anzeigen, zwei Festnahmen: Polizei crasht Corona-Party in Schwabing

Über 100 Personen sollen in einem Haus in Schwabing gefeiert haben, knapp 30 trafen die Polizisten dort noch an. Dazu wummerten Bässe.

07. März 2021 - 13:04 Uhr | AZ

Für zwei Partygäste endete der Abend auf der Wache. (Symbolbild) © imago images / Rainer Weisflog