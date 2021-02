Polizei stoppt private Party in Freising: Gäste flüchten auf das Dach

Am Samstagabend ist die Polizei in Freising zu einem Einsatz wegen Ruhestörung ausgerückt. Vor Ort trafen sie mehrere Personen bei einer privaten Party an. Zwei Gäste hatten sich auf das Dach des Wohnhauses geflüchtet.

07. Februar 2021 - 10:21 Uhr | AZ

Bei einer privaten Feier in Freising wurden mehrere Personen wegen Verstöße gegen die Kontaktbeschränkungen angezeigt. (Symbolbild) © Angelika Warmuth/dpa/Illustration

Freising - In der Dr.-von-Daller-Straße ist es am Samstagabend gegen 22.30 Uhr zu einem Polizeieinsatz gekommen. Anwohner meldeten den Beamten Ruhestörung in einem Wohnhaus. Wie die Polizei mitteilt, war bereits auf der Straße vor dem Haus Lärm zu hören. In der Wohnung trafen die Einsatzkräfte den 26-jährigen Mieter und drei weitere Personen aus verschiedenen Hausständen an. Keiner der Beteiligten trug eine Mund-Nasen-Bedeckung. Private Feier in Freising: Partygast flieht über das Dach vor Polizei Zwei weitere Partygäste hatten sich aus dem Fenster auf das Dach des Wohnhauses geflüchtet. Einem Mann gelang dabei die Flucht über einen Nachbarbalkon. Die Feiernden im Alter von 25 bis 26 Jahren zeigten laut Polizei keine Einsicht. Sie erwartet eine Anzeige wegen Verstöße gegen die Kontaktbeschränkungen.