Kinderzimmer in Flammen – rund 40 Feuerwehrleute im Einsatz

Am Freitagabend steht ein Kinderzimmer in Schwabing in Brand. An den Löscharbeiten sind rund 40 Feuerwehrleute beteiligt. Da nicht klar war, ob sich Personen im Haus befinden, wird die Alarmstufe erhöht.

André Wagner 14. Juni 2025 - 16:35 Uhr

Trotz schnellem Eingreifen der Feuerwehr brannte das Kinderzimmer vollständig aus. © Berufsfeuerwehr München

Der Brand eines Kinderzimmers in Schwabing hat am frühen Freitagabend zu einem größeren Feuerwehreinsatz geführt. In einer Pressemitteilung heißt es, dass gegen 18.25 Uhr mehrere Anrufe bei der Integrierten Leitstelle eingingen, die von deutlichem Rauch- und Flammenaustritt aus dem Fenster eines Wohnhauses in der Otl-Aicher-Straße berichteten. Kinderzimmer in Flammen – Großeinsatz der Feuerwehr Da beim Eintreffen des alarmierten Löschzugs noch keine Klarheit darüber herrschte, ob sich in der Brandwohnung im vierten Stock noch Personen befinden und die Flammen auf das Dachgeschoss überzugreifen drohten, wurde die Alarmstufe erhöht. Aus diesem Grund wurden weitere Einheiten der Feuerwehr und des Rettungsdienstes wurden zur Unterstützung an die Einsatzstelle geschickt. Der München-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus der Landeshauptstadt. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt Anmelden Zur etwaigen Menschenrettung und Brandbekämpfung wurde das Feuer sowohl von innen über das Treppenhaus, als auch von außen über die Drehleiter bekämpft. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen im Kinderzimmer auf andere Bereiche der Wohnung oder das Dachgeschoss verhindert werden. Die Feuerwehr kämpfte von außen und von innen gegen die Flammen. © Berufsfeuerwehr München Als sich herausstellte, dass alle Personen das Gebäude rechtzeitig und unverletzt verlassen haben, konnte für den Rettungsdienst Entwarnung gegeben werden. Flammen schnell gelöscht – Kinderzimmer vollständig ausgebrannt Bereits 25 Minuten nach dem ersten Notruf war der Brand gelöscht und es konnte "Feuer aus" gemeldet werden. Das Kinderzimmer ist vollständig ausgebrannt, die übrigen Räumlichkeiten durch den Brandrauch nicht mehr bewohnbar. Die betroffene Familie kam bei Bekannten unter. Lesen Sie auch Bei verbotener Klettertour in Bogenhausen: Frau stürzt 15 Meter tief von ... X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Zur Sicherheit entfernten die Einsatzkräfte noch Teile der Außenfassade und der Blechverkleidung, um nach möglichen Glutnestern zu suchen. Nach rund 90 Minuten konnte der Einsatz für die rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr beendet werden. Bei einer späteren Kontrolle durch ein Löschfahrzeug wurden ebenfalls keine Glutnester entdeckt. Was den Brand im Kinderzimmer ausgelöst hat, ist derzeit noch nicht bekannt und wird nun von der Polizei ermittelt.