Eine 20-Jährige stürzt bei einer nächtlichen Klettertour von einem Baustellenkran und zieht sich schwere Verletzungen zu. Die Rettung der jungen Frau erweist sich als kompliziert.

In Bogenhausen ist eine 20-Jährige von einem Baukran gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. (Symbolbild)

Verbotene Klettertour mit Folgen. Eine 20-Jährige zog sich am frühen Freitagmorgen, gegen 2.11 Uhr, schwere Verletzungen zu, als sie in Bogenhausen auf einen Baustellenkran kletterte und dann vom Kranausleger etwa 15 Meter in die Tiefe stürzte.

Nachts auf Baukran geklettert: Frau stürzt 15 Meter ab

Wie die Feuerwehr mitteilte, soll die Frau verbotenerweise auf den Baukran geklettert sein und habe sich dann an den Ausleger gehängt. Dabei verlor die 20-Jährige den Halt und stürzte ab.

Der Begleiter der Frau alarmierte Feuerwehr und Rettungsdienst, doch vor Ort stellte sich sie die Suche nach der Abgestürzten aufgrund der Größe der Baustelle an der Johanneskirchner Straße als schwierig heraus.

Durch Hilferufe macht die junge Frau auf sich aufmerksam und konnte schließlich von den Einsatzkräften auf dem Dach der angrenzenden Kindertagesstätten gefunden werden. Um zur Verletzten zu kommen, mussten sich die Rettungskräfte zunächst durch das Dickicht kämpfen.

20-Jährige zieht sich schwere Verletzungen zu

Über tragbare Leitern gelangten die Einsatzkräfte auf das fünf Meter hohe Kita-Dach. Dort wurde die 20-Jährige, die sich bei dem Sturz schwere Verletzungen zuzog, notversorgt und anschließend für die Rettung über die nachgeforderte Drehleiter sowie den Transport ins Krankenhaus vorbereitet.

Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde die Frau in den Schockraum einer Münchener Klinik gebracht.