Kellerbrand: Feuerwehr muss Wohnhaus evakuieren

Drei Bewohner konnten nur mit Fluchthauben vor dem giftigen Rauch gerettet werden. Die Brandursache ist noch unklar.

Schwanthalerhöhe - Ein Kellerbrand in einem Wohnhaus in der Ridlerstraße hat am Sonntag die Feuerwehr zwei Stunden beschäftigt und für starke Rauchentwicklung gesorgt.

Zahlreiche Einsatzkräfte waren im Einsatz, darunter auch die Freiwillige Feuerwehr. Während die Löscharbeiten in Angriff genommen wurden, begannen die Retter mit der Evakuierung des Hauses.

Feuerwehr muss Bewohner aus Rauch retten

Drei Bewohner des Dachgeschosses konnten den verrauchten Treppenraum nur mithilfe von sogenannten "Fluchthauben" und in Begleitung von Einsatzkräften verlassen. Insgesamt wurden 30 Personen betreut.

13 Personen wurden aufgrund von leichten Rauchgasvergiftungen vor Ort ambulant versorgt. Das Feuer war nach etwa 45 Minuten gelöscht. Die umfangreichen Entrauchungsmaßnahmen dauerten im Anschluss noch etwa eine Stunde an. Zudem wurden alle angrenzenden Wohnungen durch Einsatzkräfte der Feuerwehr kontrolliert.

Den Sachschaden schätzt die Feuerwehr auf einen fünfstelligen Betrag. Die Brandfahnder der MünchnerPolizei haben die Ermittlungen aufgenommen.