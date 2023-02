"Kakerlaken": Rentnerin beleidigt Familie rassistisch und erstattet Anzeige

In Neuhausen soll eine 67-jährige Frau drei Menschen rassistisch beleidigt haben und dabei sogar handgreiflich geworden sein.

Neuhausen - Weil sie drei Menschen fremdenfeindlich beleidigt hat, ist eine Rentnerin wegen Volksverhetzung angezeigt worden.

Durch Klingelstreich provoziert? 67-Jährige beleidigt Trio rassistisch

Auf dem Gehweg der Klarastraße hatten sich am Samstag gegen 19.45 Uhrmehrere Personen "aus bislang unbekannter Ursache" miteinander gestritten, berichtet die Polizei.

Offensichtlich fühlte sich eine in der Nähe wohnende Frau durch einen Klingelstreich provoziert und vermutete in den im Innenhof stehenden Menschen die Übeltäter. So gerieten ein 22-jähriger Mann sowie dessen Schwester (22) und Mutter (44) ins Visier der Frau.

Streit in Neuhausen eskaliert: Rentnerin reißt Mann die Jackentasche ab

Die bisher unbescholtene Rentnerin bedachte die Gruppe mit Beleidigungen, beschimpfte sie unter anderem als "Scheiß-Araber" und "Kakerlaken". Während des Streits wurde die 67-Jährige handgreiflich und riss dem 22-jährigen eine Jackentasche ab.

Auch als die alarmierten Polizeibeamten eingetroffen waren, setzte die Frau ihre Schimpftiraden fort. Später ging die offenbar angetrunkene Frau dann noch auf die Wache und wollte Gegenanzeige stellen – sie wusste aber wohl nicht so recht aus welchen Gründen. Neben einer Anzeige wegen Volksverhetzung bekam die Frau auch einen Platzverweis.