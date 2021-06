Junge Frau in Untergiesing überfallen: Täter erbeuten Kaugummis

Unbekannte Täter haben eine junge Frau am Hans-Mielich-Platz überfallen. Einer der Männer schlug der 20-Jährigen mit der Faust ins Gesicht.

Untergiesing - Brutale Tat in Untergiesing: Bereits am Dienstagabend ist eine 20-jährige Münchnerin am Hans-Mielich-Platz von zwei Unbekannten überfallen und ausgeraubt worden. Das berichtet die Polizei am Sonntag.

Täter erbeuten eine Packung Kaugummis

Die Frau sei gegen 23.30 Uhr an dem Platz unterwegs gewesen, als sie unvermittelt ein Faustschlag im Gesicht traf und ihr die Handtasche entrissen wurde. Einer der beiden Täter durchsuchte ihre Tasche. Nachdem er laut Polizei keine weitere Beute fand, entnahm er lediglich eine Packung Kaugummis. Die beiden Männer flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung.

Die junge Frau meldete sich am darauffolgenden Tag bei der Polizei. Sie wurde durch den Schlag leicht verletzt.

Zeugenaufruf: Wer hat im angegebenen Zeitraum am Hans-Mielich-Platz / Agilolfingerplatz Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die unbekannten Männer werden wie folgt beschrieben: Unbekannter Täter 1 - männlich, größer als 174 cm, schlanke Statur, bekleidet mit dunklem Pullover und mit der Kapuze aufgesetzt. Unbekannter Täter 2 - männlich, größer als 174 cm, schlanke Statur, bekleidet mit Pullover und Kapuze, maskiert mit einem schwarzem Bandana mit weißen Verzierungen.