In Tracht oder mit Sonntagshut: Historische Münchner Biergarten-Fotos

Stadtarchiv 16 An der Rosenheimer Straße 34 konnte man (bis 1922) im Schleibinger-Keller einkehren. 1910 stehen die Fässer vor dem Wirtsgebäude schon bereit, um hineingerollt zu werden. Viele Brauereien siedelten sich schon Ende des 18. Jahrhunderts auf dem Gasteig an, denn an anderen Orten der Stadt konnte man keine tiefen Bierkeller anlegen - der Grundwasserstand war zu hoch. Hier in Haidhausen gab es 50!