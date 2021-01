Jugendlicher in Grünanlage angegriffen und ausgeraubt

Zwei Unbekannte haben einen 17-Jährigen in einer Grünanlage attackiert und ausgeraubt. Die Begleiterin des Teenagers konnte nur zusehen.

Freimann - Am Freitagabend gegen 21.10 Uhr befand sich ein 17-Jähriger mit Wohnsitz in Cham zusammen mit einer 16-Jährigen aus München in einer Grünanlage in der Nähe des Bauhausplatzes. Unvermittelt kamen nach den Angaben der beiden zwei bislang unbekannte männliche Personen auf sie zu.

Einer der beiden Männer umklammerte den 17-Jährigen und zerrte ihn zu einer Parkbank. Dort forderte der zweite Täter Wertsachen. Der 17-Jährige nahm sein Bargeld (über hundert Euro) aus der Tasche und warf es auf den Boden. Der zweite Mann nahm das Geld und schlug daraufhin mehrmals auf den 17-Jährigen ein. Im Anschluss flüchteten die beiden Täter in Richtung des Domagkparks.

Freimann: Männer rauben 17-Jährigen aus

Der durch die Tat leicht verletzte 17-Jährige konnte zusammen mit seiner Begleitung einen Notruf absetzen. Eine sofort eingeleitete Fahndung von mehreren Streifen der Münchner Polizei blieb aber erfolglos.

Das Kommissariat 21 hat die Ermittlungen übernommen.

Die Täter werden wie folgt beschrieben: Täter 1: Männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 180 cm groß, muskulös, dunkelhäutig; bekleidet mit schwarzer Jogginghose, grauer Jacke und er trug eine schwarze Bandana auf dem Kopf. Täter 2: Männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 180 cm groß, muskulös, dunkelhäutig; bekleidet mit schwarzer Jogginghose, schwarzer ärmelloser Jacke (Weste), er trug ebenfalls eine Bandana.

Zeugenaufruf: Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen