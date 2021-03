Jugendliche werfen Eier auf MVG-Busse - Fahndung erfolglos

Sowohl ein Auto als auch mehrere MVG-Busse wurden mit Eiern beworfen. Womöglich hängen die Taten zusammen – die Polizei sucht Zeugen.

Giesing - "Eier, Eier, wir brauchen Eier", sagte der einstige Titan und jetzige FC-Bayern-Vorstand Oliver Kahn einmal, als seine Mannschaft schlecht gespielt hatte. Dass blinder Kahn-Gehorsam allerdings das Motiv der unbekannten Eierwerfer aus Giesing war, ist eher unwahrscheinlich.

Fakt ist jedenfalls, dass am Dienstag (2.3.) und am Samstag (6.3.) erst ein Auto und dann zwei MVG-Busse mit Eiern beworfen wurden. Am Dienstag hatte sich ein 25-Jähriger bei der Polizei gemeldet und zu Protokoll gegeben, dass die Eier seinen BMW während der Fahrt auf der Candidstraße trafen. Eine Fahndung nach den Werfern blieb aber erfolglos.

Jugendliche werfen Eier auf MVG-Busse

Am Samstag wurde die Polizei erneut verständigt, weil ebenfalls auf der Candidstraße, ungefähr auf Höhe der Haltestelle Candidplatz, zwei Busse (Linie 54 und X30) von sechs bis sieben Jugendlichen mit Eiern beworfen wurden. Auch hier führte eine eingeleitete Fahndung nicht zum Auffinden der Täter.

Jetzt ermittelt die Münchner Verkehrspolizei wegen Vergehen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Gegenstand der Ermittlungen wird ebenfalls sein, ob die beiden Taten zusammenhängen.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.