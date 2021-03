Frau bleibt mit Auto auf Polleranlage hängen - Corona-Testzentrum betroffen

Eine Autofahrerin hat am Montag bei der Ausfahrt vom Corona-Testzentrum die Sicherheitspoller übersehen - und wurde mit ihrem Audi aufgebockt. Durch den Unfall ist die bekannte Zufahrt nun vorerst gesperrt.

Die Poller an der Theresienwiese halten LKW stand - der Audi hatte also keine Chance.

Schwanthalerhöhe - Die reguläre Zufahrt zum Corona-Testzentrum auf der Theresienwiese ist nach einem Unfall vorerst gesperrt, es gibt eine ausgeschilderte Umleitung. Zuvor hatte eine Audifahrerin einen Sicherheitspoller umgemäht.

Wie die Feuerwehr berichtet, war die Frau am Mittag vom Corona-Testzentrum kommend, rechts an der Bavaria vorbei in Richtung Theresienhöhe gefahren. Kurz bevor sie mit ihrem Audi die Polleranlage passieren konnte, fingen die Warnsignale an zu leuchten. Diese zeigen an, dass die Poller nach oben fahren.

Poller bocken Audi auf - Umleitung zum Corona-Testzentrum

Zu diesem Zeitpunkt war die Frau aber bereits so weit mit ihrem Audi über die Poller gefahren, dass sie über den Sperrpfosten stand - und nicht mehr herunterfahren konnte. Die Poller rissen beim Hochfahren den Kraftstofftank und die Ölwanne des Autos auf, auch zwei Reifen wurden zerstört.

Während die Feuerwehr die Einsatzstelle sicherte und die ausgelaufenen Betriebsstoffe aufnahm, kümmerten sich Mitarbeiter des Corona-Testzentrums, die auch den Unfall gemeldet hatten, um die Fahrerin. Sie blieb bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt. An dem Audi und der Polleranlage entstand ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich - wobei das Auto deutlich mehr in Mitleidenschaft gezogen worden sein dürfte.