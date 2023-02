"Juden raus": Unbekannte beschmieren Schule in Pasing

Die Polizei ermittelt wegen der judenfeindlichen Schmierereien in Pasing. Noch ist nicht klar, wer hinter der Tat steckt.

Das Karlsgymnasium in Pasing. (Archivbild)

Pasing - Bislang unbekannte Täter haben die Mauer des Karlsgymnasiums in Pasing mit antisemitischen Parolen beschmiert. Die Unbekannten sollen zwei Mal "Juden raus" an die Fassade des Gebäudes geschrieben haben.

Der Vorfall hat sich zwischen dem frühen Abend des 6. Februar (17 Uhr) und dem Morgen des 7. Februar (7 Uhr) ereignet – in der Zeit also, in der keine Schule ist.

Pasing: Schmierereien erst nach einer Woche gemeldet

Zudem wurde die Eingangstür einer nahegelegenen sozialen Betreuungseinrichtung besprüht – laut Polizei mit einem "verbotenen Symbol, welches im Kontext der NS-Zeit" steht. Die antisemitischen Schmierereien wurden der Polizei jedoch erst eine Woche später, am 14. Februar, gemeldet. Warum, ist aktuell noch unklar.

Mittlerweile wurden die judenfeindlichen Schmierereien entfernt, der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf einen vierstelligen Betrag. Die Polizei ermittelt.