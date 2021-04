Ingolstädter Straße: Polizei stoppt Raser mit über 100 km/h

Die Münchner Polizei greift gegen Verkehrsrowdys durch und setzt auf verstärkte Kontrollen. In Milbertshofen erwischen die Beamten die Raser.

Milbertshofen - Verkehrsrowdys und Raser haben die Ingolstädter Straße in letzter Zeit als Rennstrecke genutzt. Immer wieder rasen Autofahrer dort mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch.

Am vergangenen Wochenende hat die Polizei deshalb nach eigenen Angaben Geschwindigkeitskontrollen auf der Ingolstädter Straße durchgeführt und dabei gleich mehrere Raser erwischt.

Polizei greift an Münchner Raser-Hotspot durch

Am Freitag hielt die Polizei einen 23-Jährigen aus München in seinem Mercedes auf. Statt mit den erlaubten 50 war er mit 100 km/h unterwegs. Außerdem hatte er keinen gültigen Führerschein. Noch schneller war ein weiterer Verkehrsrowdy auf der Ingolstädter Straße am Samstag unterwegs. Die Polizei stoppte den 27-Jährigen, der in seinem Mercedes mit 107 km/h durch die Stadt bretterte.

Raser rauscht mit mit 113 Sachen über Ingolstädter Straße

Am Sonntag ging laut Polizei ein weiterer Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit ins Netz: Mit satten 113 km/h fuhr ein 22-Jähriger aus dem Landkreis München durch die Stadt. Auch ihn zogen die Beamten vorerst aus dem Verkehr.

Auf die drei Männer kommen nun Anzeigen wegen Geschwindigkeitsverstößen zu. Der 23-Jährige wird zudem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis anzeigt. Dazu kommen bei den Verkehrssündern Bußgelder in Höhe von 280 Euro und ein Fahrverbot.