Ingolstädter Straße: Polizei München geht erneut gegen Raser vor

Die Polizei hat erneut mehrere Raser auf der Ingolstädter Straße erwischt. Die Strecke ist bei Schnellfahrern beliebt.

Milbertshofen - Erneut hat die Münchner Polizei auf der Ingolstädter Straße Raser aus dem Verkehr gezogen. Die jungen Männer waren teils deutlich zu schnell unterwegs.

Am Freitag kontrollierten die Beamten einen 22-jährigen Münchner. Er wurde mit seinem BMW mit einer Geschwindigkeit von über 100 Kilometern pro Stunde gemessen.

Raser auf der Ingolstädter Straße: Polizei kontrolliert

Am Sonntag dann kontrollierten die Beamten eine junge Fahrerin aus dem Landkreis München. Sie befuhr die Ingolstädter Straße mit ihrem Mercedes mit einer Geschwindigkeit von 138 km/h. Erlaubt sind 50.

Eine derartige Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit hat in der Regel ein Bußgeld in Höhe von 680 Euro, zwei Punkte und drei Monate Fahrverbot zur Folge. Allerdings geht die zentrale Bußgeldstelle in der Regel bei der Höhe der Überschreitungen von mehr als dem Doppelten der erlaubten Geschwindigkeit von einem Tatvorsatz aus, wodurch sich das Bußgeld dann verdoppelt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat in beiden Fällen die weiteren Ermittlungen übernommen. Zuletzt waren an der Ingolstädter Straße immer wieder Raser aufgefallen.