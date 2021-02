Im Überlebensanzug: Feuerwehrler stoppt Wasserfontäne in München

Handwerker hatten im Hasenbergl einen Hydranten geöffnet und die riesige Wasserfontäne ausgelöst.

Ein Feuerwehrler im Überlebensanzug nahm sich der Sache an.

Hasenbergl - Am frühen Montagmittag hat die Feuerwehr ein ungewolltes Wasserspiel in der Berberitzenstraße beendet. Die Mitarbeiter einer Handwerksfirma hatten einen Unterflurhydranten in Betrieb nehmen wollen und dabei eine Wasserfontäne ausgelöst.

Dabei wurden Teile der Straße sowie der Keller eines nahe gelegenen Wohnhauses unter Wasser gesetzt. Die Besatzung des hinzugerufenen Hilfeleistungslöschfahrzeuges konnte bereits auf der Anfahrt das mehrere Meter hohe Wasserspiel beobachten.

Überlebensanzug schützt vor Wasserfontäne

Aufgrund der kalten Temperaturen rüstete sich ein Feuerwehrmann mit einem sogenannten Überlebensanzug aus und nahm sich der Sache an. Als die Fontäne gestoppt war, mussten die Einsatzkräfte noch etwa zehn Zentimeter hohes Wasser aus dem Keller des Wohngebäudes entfernen.

Nach etwa 30 Minuten war der Einsatz beendet. Zum Sachschaden kann seitens der Feuerwehr keine Angabe gemacht werden.