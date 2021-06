Im Treppenhaus: Brandstifter legt Feuer vor Wohnungstür

In einem Mehrfamilienhaus in Ramersdorf hat es am Dienstagabend gebrannt. Die Polizei sucht einen unbekannten Täter, der für den Brand verantwortlich sein soll.

02. Juni 2021 - 14:01 Uhr | AZ

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. (Symbolbild) © Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Archivbild

Ramersdorf - Die Münchner Feuerwehr ist am Dienstagabend wegen eines Feuers mit starker Rauchentwicklung in die Ayinger Straße ausgerückt. In einem dreistöckigen Mehrfamilienhaus brannte es vor einer Wohnung. Lesen Sie auch München-Ramersdorf: Streit zwischen Nachbarn - Frau mit Machete verletzt! Gegen 21 Uhr trafen die Rettungskräfte am Einsatzort ein und konnten den Brand schnell wieder löschen. Eine 70-jährige Frau, die sich während des Brandes in ihrer Wohnung befand, konnte nach Angaben der Polizei unverletzt geborgen werden. Ersten Ermittlungen zufolge wurde die Fußmatte vor der Wohnung der Frau vorsätzlich durch einen unbekannten Täter in Brand gesetzt. Brandstifter zündet Fußabstreifer in Wohnhaus an Die Polizei spricht von einem "vollkommen atypischen Fall", dessen Hintergrund völlig unklar sei. Ein Nachbar will eine dunkel gekleidete Person vom Tatort wegrennen gesehen haben. Das Brandkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen. Zeugenaufruf der Polizei: Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0 in Verbindung zu setzen.