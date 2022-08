Im Gefährt eingeschlafen: Rollstuhlfahrer stürzt in Bahngleis

Am Donnerstagvormittag hat sich am S-Bahnhof Giesing ein Unfall ereignet, bei dem sich ein 82-jähriger Rollstuhlfahrer verletzt hat.

Ein Rollstuhlfahrer ist am Giesinger S-Bahnhof in die Gleise gestürzt. (Symbolbild)

Giesing - Am Donnerstag, gegen 10.40 Uhr, hielt sich ein 82-Jähriger in seinem elektrischen Rollstuhl auf dem Bahnsteig des S-Bahnhofs Giesing auf.

Eingeschlafen: Rollstuhlfahrer landet im Gleisbett

Wie die Polizei berichtet, soll der Mann ersten Zeugenaussagen zufolge in seinem Gefährt eingeschlafen sein. Vermutlich kam er dabei unabsichtlich mit der Hand oder dem Arm an den Steuerungshebel seines Rollstuhls. Ohne Fremdeinwirkung setzte sich das Elektrogefährt in Bewegung und fuhr über die Bahnsteigkante und stürzte, samt des schlafenden Insassen, ins Gleisbett.

Eine Zeugin alarmierte unverzüglich den Notruf, wodurch die Gleise rechtzeitig gesperrt sowie S-Bahnen und Züge angehalten werden konnten.

Während der Bergungs- und Versorgungsmaßnahmen des 82-Jährigen im Gleis, waren im S-Bahnhof Giesing alle Zugverbindungen für 30 Minuten unterbunden, dadurch kam es zu Behinderungen im Betriebsablauf der Bahn.

Wie sehr sich der Rollstuhlfahrer bei dem Unfall verletzt hat, ist derzeit nicht bekannt.