Illegales Kartenspiel um Mitternacht

Freitagnacht wurde die Polizei in eine geschlossene Gaststätte gerufen: Mehrere Männer hatten sich hier illegal zum Glücksspiel getroffen.

Moosach - Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag haben sich offenbar mehrere Personen in einem Lokal in der Gärtnerstraße zum Zocken verabredet, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Drei Anzeigen wegen illegalem Glücksspiel

Vor Ort trafen die Einsatzkräfte insgesamt acht Personen im Alter zwischen 19 und 48 Jahren an.

Drei Personen wurden wegen illegalen Glücksspiels angezeigt.

Gegen alle Anwesenden ergingen Anzeigen wegen Verstößen nach dem Infektionsschutzgesetz. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Münchner Kriminalpolizei geführt.