Ida-Schumacher-Brunnen am Viktualienmarkt umgestürzt

Am Sonntagmittag wurde die Statue der Münchner Volksschauspielerin Ida Schumacher am Viktualienmarkt am Boden liegend aufgefunden. Die Polizei ermittelt.

30. August 2020 - 14:19 Uhr | Nina Job

Daniel von Loeper 11 Bilder vom Viktualienmarkt: Feuerwehr und Mitarbeiter des Kommunalen Außendienstes waren vor Ort. Berufsfeuerwehr München 11 Die Statue des Brunnens ist umgestürzt. Die Ursache ist noch unklar. Sigi Müller 11 So sieht die Statue am Brunnen normalerweise aus. (Archivbild) Berufsfeuerwehr München 11 Die Feuerwehr vor Ort am Viktualienmarkt.

Altstadt - Was für ein trauriges Bild: Die Statue der legendären Sängerin, Schauspielerin und Komödiantin Ida Schumacher (1894-1956) auf dem Viktualienmarkt ist umgestürzt. Statt oben auf dem Brunnen zu stehen, liegt die Bronzestatue am Boden, der Besen, den sie in der Hand hält, ist abgebrochen, auch die Verankerung der Füße ist beschädigt. Wer den schweren Steinsockel mitsamt Skulptur umgestoßen oder besser umgefahren hat, ist noch völlig unklar. Die Feuerwehr sperrte den Bereich und stellte das Brunnenwasser ab. Mitarbeiter des Kommunalen Außendienstes machten sich ein Bild vor Ort. So sieht die Statue am Brunnen normalerweise aus. (Archivbild) © Sigi Müller Die gebürtige Niederbayerin Ida Schumacher machte in den 1950er Jahren als "Ratschkathl", "Oardandlerin" und "Trambahnschienenritzenreinigungsdame" Furore. Ihr Markenzeichen war ihre eine heisere Stimme – die Folge einer Stimmbandlähmung Die Feuerwehr vor Ort am Viktualienmarkt. © Berufsfeuerwehr München