Hydrant beschädigt: Seeholzenweg wird zum See

Selbst einem Feuerwehrler im Neoprenanzug gelingt es nicht, das Wasser zu stoppen. Schließlich müssen die Münchner Stadtwerke den Hydranten vom Netz nehmen.

Pasing - Der Straßenname war am Mittwochvormittag in Pasing Programm, als sich plötzlich der Seeholzenweg in einen See verwandelte. Ein Anwohner hatte der Feuerwehr gemeldet, dass aus dem Boden neben der Straße Wasser in großen Mengen schieße.

In der Tat fand die Feuerwehr einen umgefahrenen Unterflurhydranten, der für eine Wasserfontäne sorgte. Der Hydrant war so stark beschädigt, dass es auch einem Feuerwehrtaucher im Neoprenanzug nicht gelang, das Wasser abzudrehen.

Stadtwerke müssen Hydranten vom Netz nehmen

Um noch weitere Schäden zu vermeiden, sicherten die Feuerwehrleute die bereits unterspülte Straße und forderten Hilfe von den Stadtwerken an. Diesen gelang es schließlich, den defekten Hydranten vom Versorgungsnetz zu trennen.

Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand. Zum entstandenen Sachschaden kann von der Feuerwehr keine Angabe gemacht werden.