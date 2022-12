Hunderte Bedürftige essen beim Giesinger Bräu

Die Aktion könnte erst der Anfang gewesen sein für ähnliche Einladungen.

Untergiesing-Harlaching - Kellner Mike Ryster arbeitet seit sechs Jahren im Giesinger Bräu– da hat man natürlich einiges erlebt. Aber der Sonntag war ganz besonders. Ryster gab Trinken und Essen an Hunderte bedürftige Münchner aus. "Ich habe Gänsehaut und Pipi in den Augen", sagte er vor Ort im Gespräch mit der AZ.

Chef der Giesinger Brauerei: "Uns geht es gut und wir möchten etwas zurückgeben"

Mehr als 400 Menschen kamen am Sonntag zu der Aktion, die mit Miesbacher Molkerei-Produkten unterstützt wurde, an den Giesinger Berg. "Uns geht es gut und wir möchten gerne etwas zurückgeben an die Gesellschaft", sagt Steffen Marx. Neulich war der Chef der Giesinger Brauerei in der Blumenstraße unterwegs und hat die vielen Menschen gesehen, die sich dort anstellen, um das Restbrot der Hofpfisterei zum vergünstigten Preis zu bekommen. Sie alle hat er dann zum Essen ins Giesinger Bräustüberl eingeladen.

Brauerei-Gründer Steffen Marx (2. v. r.) gibt sich gerührt: "Ich bin den Tränen nahe", sagt er bei der Aktion. © Daniel von Loeper

Steffen Marx will auch an Heiligabend Essen an Bedürftige ausgeben

Marx weiß, dass es vielen Menschen schlecht geht, die nicht viel Geld haben und einfach Pech hatten im Leben. Er, sein Küchenteam und ein paar Freiwillige haben deshalb am Sonntag im Giesinger Bräustüberl aufgekocht und in zwei Schichten die Menschen versorgt. Darunter Bedürftige, ehrenamtliche Mitarbeiter kirchlicher Vereine, alleinerziehende Mütter, Familien, Zugereiste. "Das kostet uns nicht viel und wir müssen schließlich etwas für unser Karma-Konto tun", sagt Marx und lacht. Deshalb gibt er auch an Heiligabend ein weiteres Essen für Bedürftige in Perlach aus.

Danach genießt Marx ein paar ruhige Feiertage, um Kraft zu tanken. Er hat sich viel vorgenommen mit seiner Brauerei. Ein Wachstum von 20 Prozent steht auf der Agenda sowie ein paar Bier-Neuheiten. Ein Bier mit Holzfass-Reifung soll es bald geben sowie ein erstes alkoholfreies Giesinger. Und: vielleicht bald wieder eine Aktion für Bedürftige. "Meine Idee ist, das auch unterm Jahr noch mal anzubieten."