Hunde-Attacke in München-Riem: Passant angefallen und verletzt

Hunde-Attacke in München! Ein Mann wurde mit Bissverletzungen in eine Klinik gebracht. Die Polizei ermittelt.

Riem - Am Dienstagmittag ist ein Passant in Riem von zwei Hunden angefallen und verletzt worden. Er musste mit Bissverletzungen in eine Klinik gebracht werden. Die Münchner Polizei bestätigte einen entsprechenden Einsatz auf AZ-Anfrage.

Riem: Passant von Hunden angefallen und verletzt

Gegen 12.20 Uhr seien die Beamten demnach alarmiert worden. Mehrere Streifen waren im Einsatz. Nach AZ-Informationen sind die Hunde in der Vergangenheit schon einmal aufgefallen und im KVR bekannt, es handelt sich aber wohl nicht um Kampfhunde.

Genauere Hintergründe wollte die Sprecherin nicht nennen, am Mittwoch sollen erste Ermittlungsergebnisse mitgeteilt werden.