Hohenzollernplatz: 37-Jähriger onaniert in aller Öffentlichkeit

Ein Exhibitionist hat am Mittwoch am Hohenzollernplatz in Schwabing für Aufregung gesorgt.

25. Februar 2021 - 12:56 Uhr | AZ

Schwabing - Ein 37-jähriger Exhibitionist hat am Mittwochnachmittag die Polizei in Schwabing auf den Plan gerufen. Eine 35-jährige Münchnerin bemerkte gegen 17 Uhr den Mann, wie er am Hohenzollernplatz Hand an sich anlegte und in aller Öffentlichkeit onanierte. Sie alarmierte den Notruf, wie die Polizei berichtet. Polizei nimmt Verdächtigen in Tatortnähe fest Mehrere Polizeistreifen fuhren daraufhin zum Tatort und konnten in der Nähe einen 37-Jährigen festnehmen. Der Mann wurde wegen exhibitionistischer Handlungen angezeigt.