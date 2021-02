Am Stachus: Münchner onaniert vor Frau auf Rolltreppe

Die Polizei erwischt in der Münchner Innenstadt einen Exhibitionisten auf frischer Tat. Der Mann entblößte sich auf einer Rolltreppe.

Altstadt - Am vergangenen Mittwoch hat ein Exhibitionist am Stachus eine Frau belästigt. Der 52-Jährige war nach Angaben der Polizei auf einer Rolltreppe im Zwischengeschoss unterwegs und onanierte dort in aller Öffentlichkeit.

Gegen 11.15 Uhr befand sich auch eine 57-jährige aus dem Landkreis München auf der Rolltreppe. Plötzlich habe sich der Münchner umgedreht, sein Geschlechtsteil entblößt und onaniert, berichtet die Polizei. Dabei habe der Mann Blickkontakt zur 57-Jährigen gesucht.

Polizisten, die in der Nähe waren, nahmen den Mann vorläufig fest. Der 52-jährige Münchner wurde wegen exhibitionistischen Handlungen angezeigt.